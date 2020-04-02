Конференция ООН по климату переносится в связи с пандемией коронавируса

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция ООН по климату, которая должна была пройти в шотландском Глазго с 9 по 20 ноября, переносится из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении министерства климата и окружающей среды Финляндии со ссылкой на официальных лиц Организации Объединенных Наций.

Согласно заявлению, 26-я Конференция ООН по изменению климата переносится на 2021 год. В мероприятии должны были принять участие более 30 тыс. делегатов со всего мира.

Вместе с Конференцией ООН по климату было решено перенести и Конференцию ООН по биоразнообразию в китайском Кунмине. Она состоится в октябре 2021 года. Точные даты обоих мероприятий еще уточняются.-0-