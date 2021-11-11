Конференция по климату в 2022 году пройдет в Египте

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2022 году (COP27) пройдет в Египте, а в 2023 году (COP28) - в ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя COP26 и члена британского кабмина Алока Шарму.

"Если нет возражений, то так и будет решено", - сказал Шарма, после чего была принята программа нынешней конференции. В ней говорится о том, что, "продолжая применять принципы ротации между региональными группами, страна, которая проведет COP27, должна представлять государство Африки, и COP28 - государство Азиатско-Тихоокеанского региона".

После этого были выдвинуты и в предварительном плане поддержаны кандидатуры Египта и ОАЭ. В четверг это решение было утверждено.

Климатическая конференция ООН проходит в Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран.-0-