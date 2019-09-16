Конфискованный в Португалии танкер будет продан на аукционе

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танкер венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA будет продан на аукционе за $6,4 млн. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его информации, судно было задержано португальскими властями за неуплату в прошлом году. PDVSA сейчас сталкивается трудностями из-за санкций США против Венесуэлы.

Нефтяной танкер пришвартован в водах Португалии с 2017 года из-за споров с судоходными фирмами, поставщиками топлива и портовыми властями португальской столицы. В августе 2018 года морской суд Лиссабона постановил конфисковать танкер.-0-