Конфликт в Нагорном Карабахе: Лавров высказался о способах урегулирования ситуации

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно, предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом отношении остаются на столе переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью трем российским радиостанциям, которое транслировалось в прямом эфире, сообщает ТАСС.

"Конечно, политическое урегулирование возможно. Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров, их содержание уже известно: это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении до того, как будет определен окончательный статус спорного региона, надежной связи между Арменией и Карабахом", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что военным конфликтующих сторон необходимо немедленно организовать встречи для согласования режима контроля за прекращением огня. "Когда политики, дипломаты объявляют о договоренности прекратить огонь, тут же военные для того, чтобы это все было успешно, согласовывают на земле, какие конкретно меры для этого должны предприниматься, кто будет наблюдать объективно за тем, как соблюдается режим прекращения огня с обеих сторон", - пояснил он.

Лавров сообщил, что 14 октября по телефону подтвердил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову посыл России сторонам конфликта в Карабахе о необходимости немедленного согласования контроля за прекращением огня по линии военных. "Наш главный посыл заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе, который пока никто даже не начал обсуждать, - сказал Лавров. - Соответствующие сигналы я переподтвердил, когда мне звонил министр иностранных дел Азербайджана. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам. Думаю, что это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане".

Россия не исключает, что российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. "Сейчас даже не миротворцы должны участвовать в механизме верификации, а военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что было бы совершенно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами. Безусловно, мы исходим из того, что будут приняты во внимание и в Ереване, и в Баку наши союзнические отношения, отношения стратегического партнерства", - отметил министр.

По словам Лаврова, механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня должен заработать на линии фактического соприкосновения сил Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.

ТАСС также сообщает, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haberturk заявил, что Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. "Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром. Я не верю, что какая-либо страна признает независимость Нагорного Карабаха, потому что не пройдет и часа, как мы прервем все дипломатические связи с этой страной. Это обязательно", - сказал Алиев.

Лидер Азербайджана считает необходимым готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта. Ильхам Алиев также пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.

Также Алиев высказался на тему отправки миротворцев в Нагорный Карабах. "Отправка миротворцев в регион должна совершаться на основе одобрения двух государств - Армении и Азербайджана. Если какая-либо страна возражает, то, конечно, этого не произойдет. Другой вопрос заключается в том, что сегодня, когда мы говорим о миротворцах, речь идет о территории Азербайджана, все должны это понять. Речь идет о территории независимого Азербайджана", - сказал он.

12 октября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что пока не удается добиться существенного прогресса в вопросе прекращения огня в Нагорном Карабахе. "К сожалению, на данный момент не можем констатировать, что мы достигли существенного уровня по перемирию, - сказал Мнацаканян в Москве на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции. - Только после полного установления режима прекращения огня мы сможем эффективно двигаться вперед по всем вопросам".

Министр отметил, что Армения была и остается жестко приверженной исключительно мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта путем переговоров. "Если мы не сможем продлить это перемирие, оно будет негативно влиять на все остальные вопросы. Поэтому сохранение и укрепление этого перемирия остается непосредственно важной задачей". Министр также заявил, что формат Минской группы ОБСЕ является единственным приемлемым для переговоров по Карабаху, а верификация соблюдения перемирия - главный вопрос переговоров.

В ночь с 13 на 14 октября обстановка в районе конфликта оставалась напряженной. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, ночью подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции Азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта. "В результате принятых нами мер они были отброшены назад, неся потери", - отметили в министерстве. Также ведомство заявило, что в ночь на 14 октября было зафиксировано размещение Республикой Армения нескольких оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами на стартовой позиции в приграничной зоне с оккупированным Кяльбаджарским районом Азербайджана. Ракетные комплексы, размещенные на этой территории, были нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана, заявили в Минобороны Азербайджана. Азербайджанская армия приняла превентивные меры с целью пресечения ракетного удара. В результате как легитимная военная цель были нейтрализованы оперативно-тактические ракетные комплексы, приведенные в состояние готовности к нанесению огневых ударов.

В свою очередь АРМЕНПРЕСС со ссылкой на заявление Минобороны Армении заявило, что 14 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удары по военной технике, несущей боевое дежурство на территории Республики Армения, в районе, приграничном с Карвачаром, лишь исходя из предположений, что техника была готова нанести удары по мирным населенным пунктам Азербайджана. "Подтверждаем, что на данный момент с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не производились никакие ракетные удары или обстрелы, и одновременно заявляем, что отныне Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право атаковать любой военный объект или любую военную передислокацию в Азербайджане. Военно-политическое руководство Азербайджана несет всю ответственность за процесс изменения логики зоны боевых действий", - говорится в заявлении.

В результате состоявшихся по инициативе российской стороны консультаций в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако вечером того же дня стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения и возобновлении ударов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения начались бои. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.-0-