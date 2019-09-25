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25 сентября 2019, 07:25

Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

Дональд Трамп. Фото Associated Press
Дональд Трамп. Фото Associated Press

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила 24 сентября спикер палаты Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), сообщает ТАСС.

"Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Нэнси Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она имела в виду спецкомитет по разведке, комитеты по иностранным делам, по надзору и правительственной реформе, по доходам и расходам, по финансовым услугам, а также юридический комитет.

"Последние несколько месяцев мы вели расследование в наших комитетах и обращались в суды, чтобы Палата представителей могла собрать все имеющие отношение к делу факты и решить, применять ли имеющиеся у нее в соответствии с первой статьей конституции полномочия, в том числе исключительные конституционные полномочия: одобрение статей импичмента. На этой неделе президент признал, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот предпринял действия, которые пойдут ему на пользу с политической точки зрения", - утверждала Нэнси Пелоси.

"Поведение Трампа на посту президента вскрывает бесчестные факты, касающиеся нарушения со стороны президента клятвы, которую он давал при вступлении в должность, подрыва национальной безопасности и целостности наших выборов", - подчеркнула она.

Нэнси Пелоси представляет Демократическую партию США, которая имеет большинство в Палате представителей. Решение о начале запуска процедуры импичмента было оглашено по завершении закрытого заседания всей фракции демократов в нижней палате Конгресса. На этом заседании рассматривался вопрос о наличии оснований для расследования в рамках процедуры импичмента после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Дональда Трампа оказывать давление на Владимира Зеленского с целью побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, если они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках. До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды, и ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение. После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся сейчас в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование, связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Как утверждала ранее со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal, во время телефонного разговора с президентом Украины в июле президент США заявлял о том, что украинскому лидеру следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном. Рудольф Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Джозеф Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Сам Дональд Трамп заявил, что со стороны США не было никакого давления или речи об услуге за услугу. Он также распорядился опубликовать полную стенограмму его июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским.-0-

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