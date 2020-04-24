Конгресс США одобрил пакет мер для поддержки экономики на $484 млрд

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса США 23 апреля одобрила новый пакет мер поддержки экономики объемом в $484 млрд. Помощь предназначена для преодоления последствий пандемии COVID-19, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

В частности, законопроект предусматривает выделение более $300 млрд на программу льготных кредитов для малого бизнеса. Кроме того, $75 млрд получат больницы и поставщики медицинских услуг. Еще $25 млрд планируется выделить на тестирование для выявления коронавируса.

В середине марта в США одобрили пакет для поддержки экономики на сумму $2,3 трлн. На программу льготных кредитов для малого бизнеса тогда ассигновали $350 млрд, но к середине апреля эти средства оказались исчерпаны.-0-