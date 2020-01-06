Конгресс США рассмотрит резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа против Ирана

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по резолюции, призванной подтвердить ограничения полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана. Это указано в распространенном 5 января письме спикера нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси законодателям-демократам, сообщает ТАСС.

"На этой неделе Палата представителей представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента США в отношении Ирана. Эта резолюция схожа с той, что была внесена в Сенат сенатором Тимом Кейном. Она подтверждает давно установленные надзорные обязанности Конгресса, требуя, чтобы при отсутствии дальнейших действий со стороны законодателей военные действия, инициированные администрацией в отношении Ирана, были прекращены в течение 30 дней", - сказано в письме.

Как подчеркнула Нэнси Пелоси, удар, нанесенный США в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани, был "провокационным и несоразмерным". "Эти действия поставили под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, угрожая серьезным обострением напряженности в отношениях с Ираном. Наша главная обязанность как членов Конгресса заключается в обеспечении безопасности американского народа. По этой причине мы обеспокоены, что администрация предприняла эти действия, не проконсультировавшись с Конгрессом, не учитывая военные полномочия Конгресса, гарантированные Конституцией США", - пояснила она.

О нанесении удара Пентагон сообщил 3 января. Конгресс США не был уведомлен заранее о его подготовке. Как сообщила газета The Washington Post, официально о проведенной операции Белый дом уведомил законодателей 4 января. По данным издания, направленный Белым домом отчет засекречен, неизвестно, будет ли он опубликован.

Дональд Трамп 5 января заявил, что Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в ответ на любое нападение на американских граждан или объекты. При этом он подчеркнул, что не считает необходимым официально уведомлять Конгресс в случае подобных шагов против Тегерана.-0-