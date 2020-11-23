Конгресс США считает, что администрация Байдена должна вернуть Вашингтон в ДОН

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация демократа Джозефа Байдена, одержавшего, согласно прогнозам, победу на президентских выборах в США, должна как можно скорее начать процесс возвращения Вашингтона в Договор по открытому небу (ДОН). Такое заявление сделали председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) и глава подкомитета по делам Европы, Евразии, энергетики и окружающей среды Билл Китинг (от штата Массачусетс), сообщает ТАСС.

"Хотя это будет непросто, новая администрация должна начать процесс возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу как можно скорее или же рассмотреть альтернативные методы обмена жизненно важной информацией, которая окажется потерянной для Соединенных Штатов и наших союзников в результате этого выхода", - убеждены конгрессмены.

По их мнению, действующий президент-республиканец Дональд Трамп, решив довести до конца процесс выхода из договора, лишает новую администрацию возможности действовать в соответствии с намеченным ею политическим курсом. "Поступив таким образом, он не только поставил под угрозу национальную безопасность США, но и вопиющим образом проигнорировал и намеренно нарушил закон", - считают конгрессмены.

Они подчеркивают, что президент, согласно закону, должен был направить официальное уведомление Конгрессу о выходе страны из ДОН и подождать после этого 120 дней, прежде чем окончательно покинуть соглашение, однако не сделал этого.

Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России.

Байден в период избирательной кампании 22 мая прокомментировал решение Трампа по ДОН. Он назвал этот шаг близоруким, отметив, что это усилит напряженность в отношениях между Западом и Россией, а также повысит опасность просчета и конфликта.-0-