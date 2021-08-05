Конституционный совет Франции одобрил обязательную вакцинацию медработников

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный совет Франции принял с оговорками одобренные ранее парламентом новые меры правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном сегодня решении суда, сообщает ТАСС.

"Совет признает, что предусмотренные меры могут ограничивать индивидуальные свободы, однако они оправданы целями предусмотренной в конституции защиты здоровья", - отмечается в документе.

Как поясняется, расширение действия санитарного пропуска утверждено, за исключением тех ситуаций, когда это может служить препятствием для доступа к медицинской помощи. Это решение будет действовать в новом формате с 9 августа.

Так, кафе и рестораны, некоторые торговые центры теперь доступны для посетителей только при предъявлении этого пропуска (сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заражении коронавирусом или отрицательный тест на COVID-19). Кроме того, совет поддержал обязательную вакцинацию медперсонала.

При этом члены совета посчитали чрезмерной меру об обязательной самоизоляции в случае заражения COVID-19. По их мнению, такая мера не является необходимой, адекватной и соразмерной, так как она представляет собой ограничение свободы без санкции суда. Кроме того, совет высказался против расторжения контрактов с работниками по причине отказа от вакцинации.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медперсонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидобстановки в стране из-за штамма дельта. Он также сообщил о расширении сферы действия санитарного пропуска. В конце июля парламент одобрил эти рекомендации, оформленные правительством в срочный закон. Однако ряд парламентариев, которые были несогласны с этим решением, призвали Конституционный совет дать оценку мерам с точки зрения соблюдения основных прав и свобод.

По последним данным, с начала эпидемии во Франции зафиксировано свыше 6,2 млн случаев заражения COVID-19, умерли 112 тыс. человек. Свыше 43 млн сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.-0-