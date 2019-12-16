Конституционный совет объявил о победе Теббуна на президентских выборах в Алжире

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный совет (КС) Алжира объявил 16 декабря, что 74-летний Абдельмаджид Теббун победил на президентских выборах, прошедших в стране 12 декабря, передает информационное агентство Algeria Press Service.
По данным КС, Теббун набрал 58,13% голосов избирателей.
13 декабря председатель Независимого национального избирательного органа Мухаммед Шарфи сообщил на пресс-конференции, что Теббун победил в первом туре выборов, набрав свыше 58% голосов.
Как сообщил Фенниш, второе место занял председатель политического движения "Аль-Бина" Абделькадер Бенгрина, получивший 17,37% голосов, третье - экс-премьер Али Бенфлис (10,55%).
Официальная церемония вступления в должность Теббуна состоится 19 декабря.
13 декабря Теббун заявил, что "протягивает руку" народному протестному движению "Хирак", которое с начала 2019 года добивается смены правящей элиты, проведения в стране серьезных реформ в социально-экономической и политической сферах.
Политик также пообещал вести "суровую борьбу против коррупции всех видов".
Абдельмаджид Теббун родился в 1945 году. В 1980-е годы возглавлял поочередно несколько вилайетов (провинций). С конца 1990-х годов занимал должности в правительстве. Сначала был министром коммуникаций и культуры, потом дважды назначался на пост министра жилищного строительства и городского планирования.
В мае 2017 года Теббун стал премьер-министром Алжира, однако проработал на этой должности менее трех месяцев.-0-