Конституционный суд Гвинеи признал Альфу Конде победителем на президентских выборах

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд Гвинеи 7 ноября утвердил окончательные результаты прошедших 18 октября выборов президента, которые представила Независимая национальная избирательная комиссия, и провозгласил их победителем действующего главу государства Альфу Конде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гвинейский новостной портал Guineetime.

"Альфа Конде набрал 1 438 815 голосов или 59,5%, что превышает необходимое большинство, - заявил председатель суда Мохамед Ламин Бангура. - Альфа Конде избран в первом туре".

Конституционный суд отверг также как необоснованные апелляции четырех участвовавших в выборах кандидатов, которые добивались пересмотра результатов голосования. Нынешнее решение суда является окончательным и не подлежит пересмотру.

Нынешняя победа Конде третья подряд. Он выходил победителем на президентских выборах в 2010 и 2015 годах. Срок его нынешнего мандата истекает в 2026 году.-0-