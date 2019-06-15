Конституционный суд Молдовы признал легитимность правительства и парламента

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд (КС) Молдовы аннулировал свои решения от 7-9 июня, которые спровоцировали политический кризис в стране. Об этом объявил после заседания суда его председатель Михаил Поалелунжь, сообщает ТАСС.

"Будут пересмотрены и аннулируются решения КС", - сказал Михаил Поалелунжь, перечислив их. Среди аннулированных судом - решения от 8 июня о нелегитимности парламента, соответственно, незаконности утверждения им правительства Майи Санду и итогов выборов председателя законодательного органа Зинаиды Гречаной.

Президент Молдовы Игорь Додон приветствовал решения Конституционного суда.

24 февраля в Молдове состоялись парламентские выборы, по итогам которых Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) набрала 31,15% голосов, проевропейский блок Acum ("Сейчас") - 26,84%, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) - 23,62%. Чтобы сформировать большинство в парламенте, сразу после выборов партии начали переговоры о создании коалиции.

8 июня социалистам удалось сформировать коалицию с блоком Acum. В тот же день было избрано новое правительство во главе с сопредседателем Acum Майей Санду. Парламент также принял декларацию, в которой выразил вотум недоверия Конституционному суду (КС).

КС в свою очередь объявил неконституционными указы Игоря Додона о назначении кандидата на должность премьер-министра и о назначении правительства Молдовы, поскольку 7 июня вышел трехмесячный срок для формирования правительства. Игорь Додон заявил, что президент в такой ситуации вправе, но не обязан распускать парламент. К тому же такое решение должно приниматься только после консультаций с фракциями.

9 июня Конституционный суд Молдовы временно передал полномочия главы государства бывшему премьер-министру Павлу Филипу. Решение было принято с целью распустить парламент и назначить досрочные выборы. В тот же день Павел Филип подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов в Молдове на 6 сентября. Сторонники Демократической партии заблокировали входы в здания правительства и министерств.

Игорь Додон назвал решение Конституционного суда узурпацией власти. Парламент и правительство также решили игнорировать постановления Конституционного суда и отказались самораспуститься. 11 июня президент Молдовы отменил декрет о роспуске парламента, который был подписан Павлом Филипом, призвал разблокировать государственные учреждения и не препятствовать работе правительства Майи Санду.

Вечером 14 июня Демократическая партия Молдовы объявила, что отходит от власти, правительство во главе с Павлом Филипом ушло в отставку. Было принято решение разблокировать правительство и госучреждения. Сегодня новый кабинет министров во главе с Майей Санду провел оперативное заседание правительства.-0-