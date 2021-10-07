Конституционный суд Польши подтвердил превосходство законодательства страны над европейским правом

7 октября, Минск /Кор. БЕЛТА/. Конституционный суд (КС) Польши подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями польской конституции. Решение было вынесено в четверг, сообщает ТАСС.

Глава КС Юлия Пшилебская перечислила ряд положений Договора о ЕС, констатировав их несоответствие Конституции Республики Польша.

С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В Совете Министров Польши задумались о превышении полномочий суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как европейский суд принял решение, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принцип верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.

Иск премьера, состоящий из 130 страниц, сводится к двум вопросам: соответствует ли польской конституции норма превосходства права Евросоюза и принцип лояльного сотрудничества между ЕС и его государствами-членами. Глава польского правительства поставил под сомнение положения, которые дают право или обязывают власти отказаться от применения польской конституции или требуют применения правовых норм способом, несовместимым с ней.

Многие наблюдатели в Польше считают решение КС прямым путем Польши к правовому Polexit (по аналогии с Brexit) - выходу из правовой системы ЕС. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер категорически отверг мнение о том, что констатация превосходства польского конституционного права над законом ЕС должна спровоцировать выход Польши из сообщества, назвав этот тезис популизмом. По его словам, во многих западных странах, включая Германию и Францию, были аналогичные постановления суда.

Решение суда также может повлиять на выделение Польше европейских средств, включая средства из Фонда восстановления ЕС. Польша может получить из фонда около 58 млрд евро: 23,9 млрд евро в виде грантов и 34,2 млрд евро в виде кредитов. План распределения этих средств республика уже представила, но он должен быть одобрен в Брюсселе, чего пока не произошло.

Оппозиция Польши считает, что власти будут использовать вердикт КС, чтобы ставить под сомнение постановления суда ЕС, касающиеся спорной польской судебной реформы. В июле Конституционный суд Польши уже вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства-члены к применению обеспечительных мер по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции.-0-