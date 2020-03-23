Контакты больных коронавирусом в России будут отслеживать по геолокации мобильных телефонов

23 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В России создадут систему отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом COVID-19, на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона. Такое решение принято по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса и опубликовано на сайте Кабинета министров РФ, сообщает БЕЛТА.

Предусматривается, что данная система, в частности, должна будет оповещать граждан с помощью рассылки сообщений о факте контакта с больным коронавирусом. В рассылке будет содержаться указание на необходимость самоизоляции и предоставление необходимых данных в оперативные региональные штабы по борьбе с распространением коронавируса.

Министерству связи и массовых коммуникаций России поручено выполнить данное решение до 27 марта.

На утро сегодняшнего дня в России насчитывалось 438 больных коронавирусом, за последние сутки их число возросло на 71, все новые заболевшие выявлены в Москве. 17 человек выздоровели.-0-

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ситуация с распространением коронавируса в мире остается сложной, число случаев заражения по состоянию на 22 марта составило 376 тыс. человек.