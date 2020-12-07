Концентрация хлора в астраханском бассейне была превышена в 250 раз

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концентрация хлора в бассейне в Астрахани, где отравились дети и взрослые, была превышена почти в 250 раз, сообщает ТАСС.

"Максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1. Нужно дождаться полного проветривания, на первом этаже уже допустимо находиться. И надо проводить дезинфекцию, чтобы устранить запахи", - сказал глава управления МЧС Астраханской области Алексей Мурзин.

Число госпитализированных после отравления хлором в бассейне в Астрахани составило 30 человек, среди них 21 ребенок. Предварительный диагноз - острое отравление хлором.

Ранее сообщалось, что все пострадавшие находятся в сознании. Состояние 13 детей оценивается как средней степени тяжести, шестеро детей, по данным Минздрава области, находятся в реанимации на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии. Отмечается, что во время происшествия дети пытались забаррикадироваться в небольшом помещении на первом этаже, но позже перешли на третий этаж, откуда их эвакуировали сотрудники МЧС.

Предполагается, что работники бассейна нарушили последовательность использования химикатов при его очистке. "Сначала добавили одно вещество, а затем добавили другое, а нужно было наоборот", - отметил Алексей Мурзин.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации. Бассейн будет закрыт минимум до конца года. Там будут проветривать и вымывать помещения, мыть чашу.-0-