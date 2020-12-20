Концепция all inclusive на курортах Турции в 2021 году не изменится

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция системы "все включено" вряд ли изменится в Турции в 2021 году, поскольку вызванные пандемией коронавируса нового типа риски все еще сохраняются. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя.

Собеседник агентства отметил, что система "все включено" стала конкурентным преимуществом Турции в мировом туризме. "В связи с пандемией в систему были внесены некоторые коррективы, особенно это касается выдачи еды и напитков. Все эти ограничения были, конечно же, введены для обеспечения защиты здоровья наших гостей и сотрудников, однако никаких проблем с качеством обслуживания при этом не возникло. Мы исходим из того, что 2021 год станет годом, когда все необходимые с точки зрения гигиены правила будут соблюдаться на самом высоком уровне в системе "все включено", - подчеркнул Фируз Баглыкайя.

Он добавил, что при условии успешного завершения борьбы с пандемией система "все включено" сможет вернуться к своей предыдущей концепции. "Но в виду того, что связанные с пандемией риски сохраняются, в 2021 году будут поддерживаться те же самые меры, которые были приняты в 2020 году", - добавил Фируз Баглыкайя.

В мае этого года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС сообщил о невозможности отмены систем "все включено" и "шведский стол" в республике. По словам главы Минкультуры республики, в связи с пандемией коронавируса нового типа постояльцы отелей с системой all inclusive не смогут сами брать со столов еду и напитки - теперь выбранные ими блюда выдают повара или официанты.-0-