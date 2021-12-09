Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими, а зимний сезон, вероятно, будет тяжелым, заявил РИА Новости заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский.

"Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск, что зима будет тяжелой", - сказал он на полях XXIII Мирового нефтяного конгресса, проходящего в Хьюстоне.

Топ-менеджер выделил три фактора, которые определят, как регион справится с холодами. "Первое - то, насколько тяжелой будет зима. Если она будет тяжелой, то могут возникнуть отдельные, локальные проблемы. Блэкаута не будет", - считает Пшемыслав Вацлавский.

Вторым фактором он назвал количество газа, которое "Газпром" закачает в ПГХ. По мнению Вацлавского, сейчас этого объема "недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение".

"Третье - поставки спотового газа из США, который может помочь восполнить его нехватку в Европе", - добавил собеседник агентства.

8 декабря цена на газ в Европе впервые c октября превысила $1,2 тыс. за тысячу кубометров - она выросла почти на 8%. По прогнозам PGNiG, стоимость топлива останется на очень высоком уровне примерно до марта-апреля следующего года, а после упадет. "Что это означает? Снижение будет существенным, однако все равно цены стабилизируются на гораздо более высоком уровне, нежели это было в прошлом", - пояснил Вацлавский.

На протяжении всей осени европейский газовый рынок лихорадило: если в начале августа фьючерсы торговались на уровне $515 за тысячу кубометров, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а 6 октября установили исторический рекорд - $1937. Эксперты объясняли это низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

В ноябре на фоне сообщений о том, что "Газпром" увеличил закачку топлива в европейские ПХГ, цены пошли вниз, но затем опять подскочили выше $1,1 тыс. Поводом для этого стали новости о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток - 2".-0-