"Конвой свободы" дальнобойщиков добрался до европейских столиц

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примеру канадских дальнобойщиков последовали активисты во многих странах Европы. В минувшие выходные "Конвои свободы" прошли по улицам Парижа, Гааги, Цюриха. Сейчас активисты готовятся "взять" Брюссель, сообщает Euronews.

По данным МВД Франции, вечером 11 февраля в Париж съехались до 3 тыс. автомобилей. В субботу сотне из них удалось прорваться на Елисейские поля. Участники протеста выступили не только против карантинных ограничений, но и выражали недовольство общей экономической ситуацией в стране. Столичные власти вывели на улицы семь с половиной тысяч полицейских, которые разогнали участников несанкционированной манифестации с помощью слезоточивого газа. 97 человек были задержаны, на 513 составлены протоколы.

В Нидерландах "Конвой свободы" блокировал доступ к правительственному кварталу в Гааге. Участники акции выступили против коронавирусных ограничений, таких как обязательные вакцинные пропуска и маски, но были слышны и другие лозунги, например против климатических законов.

В Цюрихе власти также запретили акции. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Некоторые участники манифестации смогли все же прорваться через оцепление.

Однако главная цель европейских участников "Конвоя свободы" - Брюссель, столица Евросоюза. Туда они планируют прибыть 14 февраля.

По информации Euronews, участники французского "Конвоя свободы" по пути из Парижа в Брюссель сегодня ночью сделали остановку в пригороде Лилля. До 1,3 тыс. автомобилей из разных уголков страны переночевали на парковке супермаркета в местечке Фаш-Тюмениль, недалеко от границы с Бельгией. Перед сном они провели небольшой митинг, скандируя "Свободу!" и "Мы не отступимся!".

Несмотря на запрет бельгийских властей проводить манифестации в Брюсселе в этот понедельник, участники "Конвоя свободы", выступающие против санитарных пропусков и других ограничений индивидуальной свободы, полны решимости достучаться до единой Европы.-0-