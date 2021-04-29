Корабль-рекордсмен "Прогресс МС-14" будет выведен с орбиты

29 апреля, Минск/ Корр.БЕЛТА/. Космический грузовой корабль "Прогресс МС-14", который провел на орбите больше года, сойдет с орбиты в ночь на четверг, его несгоревшие части будут затоплены в несудоходной части Тихого океана. Такую информацию сообщает ТАСС.

Расчетный район падения несгоревших фрагментов корабля находится в несудоходной части Тихого океана примерно в 3 150 км от города Веллингтон и 7 390 км от города Сантьяго. "Госкорпорация "Роскосмос" выполнила необходимые процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов", - добавили в пресс-службе.

"Прогресс МС-14" отстыковался от модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) в ночь на среду. После этого он находился в автономном полете. Специалисты планировали протестировать на корабле новую систему построения ориентации при затоплении.

"Прогресс МС-14" был запущен к МКС с космодрома Байконур 25 апреля 2020 года. С его помощью было совершено 10 коррекций орбиты, две из них - внеплановые для уклонения от космического мусора. Корабль установил рекорд по длительности нахождения на орбите. До этого рекорд принадлежал "Прогрессу М-17", который в 1993-1994 годах провел в космосе 337 суток, доставив грузы на орбитальную станцию "Мир".

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.-0-