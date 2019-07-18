Корабль ВМС США сбил иранский дрон в Ормузском проливе

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко, сообщает ТАСС.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Как утверждал глава государства, Boxer "в рамках оборонительных действий" сбил иранский дрон, который "приблизился к [нему] очень, очень близко - на расстояние примерно в 1000 ярдов [914,4 м]". По версии президента, иранский аппарат "игнорировал многочисленные сигналы" не приближаться к кораблю, а также "угрожал безопасности корабля и его экипажа". "Дрон был немедленно уничтожен", - подчеркнул Трамп.

Как говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя Минобороны США Джонатана Хоффмана, инцидент произошел в 10:00 утра по местному времени. Boxer проходил через международные воды пролива, утверждал он. БПЛА с фиксированным крылом подошел к Boxer на "представляющую угрозу дистанцию". "Корабль принял оборонительные действия против БПЛА для обеспечения безопасности корабля и своего экипажа", - заключил представитель Пентагона.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. 20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, по заявлениям Трампа, подготовили военную операцию по нанесению точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.-0-