Корнел Ферута назначен исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румынский дипломат Корнел Ферута будет возглавлять Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до тех пор, пока государства-члены не договорятся о том, кто навсегда заменит покойного генерального директора Юкию Амано. Об этом сегодня заявил наблюдатель от ООН, сообщает Reuters .

"В результате недавней кончины генерального директора Юкия Амано и для обеспечения упорядоченного и бесперебойного функционирования агентства Совет управляющих принял решение назначить господина Корнела Феруту исполняющим обязанности генерального директора, пока новый генеральный директор не вступит в должность", - говорится на сайте организации.

Корнел Ферута с 2013 года занимал должность главного координатора МАГАТЭ, координировал внутреннюю и внешнюю деятельность агентства. Ранее он являлся постоянным представителем Румынии при международных организациях в Вене, пишет ТАСС.

Как сообщалось ранее, Юкия Амано скончался 22 июля на 73-м году жизни. Он занимал пост генерального директора МАГАТЭ с 2009 года. За время работы Юкия Амано на посту гендиректора агентства была заключена историческая сделка по соглашению об иранской атомной программе: Совместный всеобъемлющий план действий, согласованный Тегераном и шестью странами (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).-0-