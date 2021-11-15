Корнилов: количество беженцев на границе несравнимо с происходящим на берегах Альбиона

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество беженцев на белорусско-польской границе несравнимо с происходящим на берегах Альбиона. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" политолог Владимир Корнилов, сообщает БЕЛТА.

"Смотрите, какой сейчас действительно масштабный миграционный кризис в Ла-Манше между Францией и Великобританией. Простите меня, вот эти 2-3 тыс., пусть 4 тыс., говорят, беженцев - это ничто на фоне того, что сейчас происходит на берегах Альбиона. Туда десятки тысяч за этот год пробрались только официально. В минувший четверг был установлен абсолютный рекорд - за сутки зафиксировано более 1,2 тыс. беженцев. За день! И что, их танки встречают, расстреливают, бросают их обратно в воду? Нет, принимают, регистрируют, кого-то переправляют обратно. Но все делается с разрешения французских властей. Макрон закрыл на это глаза", - сказал Владимир Корнилов.

Политолог напомнил, что Великобритания в год платит береговой охране Франции 54 млн фунтов. "И французы просто закрывают глаза. Почему с Беларусью нельзя договориться?" - отметил он.-0-