Король Иордании принял отставку правительства Омара Раззаза

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Иордании Абдалла II принял отставку правительства премьер-министра Омара Раззаза и поручил ему исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Petra.

"Я благодарю премьер-министра Раззаза и его команду за преданное и ответственное выполнение своих обязанностей в исключительных условиях, вызванных пандемией коронавируса", - говорится в послании, которое направил монарх в ответ на прошение об отставке. Абдалла II поручил Омару Раззазу и его кабинету исполнять обязанности до тех пор, пока он не подберет кандидатуру нового премьер-министра.

Правительство во главе с 60-летним экономистом Омаром Раззазом было сформировано в июне 2018 года, в ноябре 2019-го в составе кабинета были проведены перестановки.

27 сентября король Абдалла II распустил Палату депутатов и поручил правительству организовать всеобщие выборы. Их проведение намечено на 10 ноября. Нижняя палата Национального собрания состоит из 130 народных избранников, а верхняя - Сенат - из 65 членов, которые назначаются иорданским монархом.

Согласно статистике, число инфицированных коронавирусом в Иордании достигло 14 749. С 28 марта в королевстве зафиксировано 88 летальных исходов, а число вылечившихся от инфекции выросло до 5101.-0-