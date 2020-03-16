Король Испании отказался от наследства из-за коррупционного скандала

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Испании Филипп VI решил отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I, на фоне публикаций о том, что экс-глава государства получил деньги от Саудовской Аравии. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе королевского двора, сообщает ТАСС.

Король решил отказаться от наследства, а также от любых активов, инвестиций, которые могли быть приобретены незаконно. Кроме того, по решению Филиппа VI экс-глава государства больше не будет получать средства из бюджета королевского двора.

По данным газеты El Pais, это решение было принято после начала расследования, связанного с переводом €100 млн из Саудовской Аравии на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда. В прессе также утверждалось, что Филипп VI может являться бенефициаром фондов, созданных его отцом для управления этими деньгами.

Кроме того, по информации газеты Okdiario, Хуан Карлос I пытался получить комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.-0-