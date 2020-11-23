Король Испании уходит на карантин

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Испании Филипп VI уходит на карантин после контакта с человеком, который заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

Заболевший находился в контакте с монаршей особой 22 ноября. Теперь король будет соблюдать самоизоляцию на протяжении 10 дней.

25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая будущего года.-0-