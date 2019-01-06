6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление королевского дворца.

"Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами", - говорится в сообщении. О причинах такого решения не сообщается.

Мухаммад V, султан штата Келантан, получил дипломатическое образование в Великобритании. Его избрали королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов).

В современной Малайзии, ставшей конституционной монархией в 1957 году, король исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Для принятия законов или назначения любого министра требуется его согласие, которое монарх дает "по совету парламента и правительства".-0-