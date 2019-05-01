Король Таиланда женился на генерале накануне коронации.

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн официально объявил о том, что вступил в брак с генералом Сутхиде Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой, сообщает российский телевизионный
Рама Х взошел на престол в 2016 году после смерти отца — короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета, который правил страной 70 лет. Согласно установившейся традиции династии Чакри, коронация каждого монарха осуществляется не сразу. Рама IX взошел на престол в 1946 году, а короновался только спустя четыре года.
Коронация царствующего короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна пройдет в Бангкоке со 2 по 6 мая. В историческом центре столицы будет ограничена продажа алкоголя.
Избранница монарха в прошлом служила в спецподразделении Королевской гвардии и работала бортпроводницей в авиакомпании Thai Airways.-0-
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