Король Таиланда женился на генерале накануне коронации.

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн официально объявил о том, что вступил в брак с генералом Сутхиде Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой, сообщает российский телевизионный Пятый канал .

Рама Х взошел на престол в 2016 году после смерти отца — короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета, который правил страной 70 лет. Согласно установившейся традиции династии Чакри, коронация каждого монарха осуществляется не сразу. Рама IX взошел на престол в 1946 году, а короновался только спустя четыре года.

Коронация царствующего короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна пройдет в Бангкоке со 2 по 6 мая. В историческом центре столицы будет ограничена продажа алкоголя.

Избранница монарха в прошлом служила в спецподразделении Королевской гвардии и работала бортпроводницей в авиакомпании Thai Airways.-0-