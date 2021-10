Королева Елизавета II отказалась от премии "Старушка года"

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II, которой в апреле этого года исполнилось 95 лет, отказалась от почетной премии "Старушка года" (The Oldie of the Year), так как чувствует себя молодой. Об этом председатель премии Джайлс Брандрес написал в блоге на сайте награды, которая вручается уже на протяжении 29 лет, сообщает ТАСС.

Организаторы премии обратились в Букингемский дворец с предложением отметить руководящую роль монарха во время пандемии коронавируса, однако получили вежливый, но решительный отказ. "Ее Величество полагает, что вы настолько стары, насколько чувствуете себя. Королева не считает, что она соответствует подходящим критериям, чтобы иметь возможность принять (эту премию) и надеется, что вы найдете более достойного кандидата", - говорится в опубликованном Брандерсом письме, подписанном помощником личного секретаря монарха Томом Лэнг-Бейкером.

Премия "Старушка года" (или "Старичок года", если она присуждается мужчине) за годы своего существования вручалась, например, матери монарха, Елизавете Боуз-Лайон (1900-2002), художнику Дэвижу Хокни, победителям премии "Оскар" и Нобелевским лауреатам.

В 2011 году "Старичком года" был назван супруг Ее Величества герцог Эдинбургский Филип, которому в тот год исполнилось 90 лет. В ответ на присуждение премии принц-консорт в свойственной ему ироничной манере ответил: "Ничего так сильно не поднимает моральный дух, как напоминание того, что годы проходят, и процесс этот становится все быстрее. Но приятно, что о тебе вообще помнят". Принц Филип умер в апреле этого года в возрасте 99 лет.

Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшим из действующих глав государств. Среди женщин, которым довелось царствовать, она была на троне дольше всех в истории. Однако принадлежавшее французскому королю Людовику XIV (1638-1415) достижение - правление продолжительностью в 72 года и 110 дней - пока остается ею непревзойденным.-0-