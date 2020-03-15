Королева Елизавета II уехала из Букингемского дворца

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 93-летнюю королеву Великобритании и ее мужа, 98-летнего принца Филиппа 12 марта перевезли из Букингемского дворца в Виндзорский замок, расположенный в графстве Беркшир в 38 км от Лондона, сообщает The Sun.

Такие меры приняты из-за угрозы заражения монаршей особы коронавирусом. Как сообщает агентство, во дворце постоянный поток посетителей со всего мира. Королева встречалась там со многими людьми.

Если ситуация с распространением коронавируса в Великобритании ухудшится, то королева и ее супруг временно поселятся в Сандрингемском дворце в Норфолке.-0-