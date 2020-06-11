Королева Великобритании Елизавета II отпразднует день рождения без традиционного парада

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II отпразднует свой официальный 94-й день рождения 13 июня в Виндзорском замке под Лондоном краткой церемонией и салютом. Об этом говорится 10 июня в сообщении Букингемского дворца.

Королева по традиции отмечает день рождения дважды - 21 апреля, когда она появилась на свет, и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходят парад и торжественные гуляния. В этом году из-за пандемии королева вместе с супругом, принцем Филипом (9 июня он отметил 99-летие), самоизолировалась в загородной резиденции в Виндзоре. Из-за карантина все массовые мероприятия, в том числе и парад в честь королевы были отменены.

13 июня на территории замка XI века пройдет церемония в честь дня рождения, которая должна продлиться около 20 минут. Как подчеркивают в канцелярии главы государства, она будет проведена с соблюдением дистанции в два метра между людьми. Пехотинцы первого батальона валлийской гвардии пронесут флаг, военный оркестр исполнит торжественные музыкальные произведения. Прозвучат два салюта.

С момента изоляции в середине марта Елизавета II ни разу не появилась на публике и не приняла участия ни в каких официальных мероприятиях. -0-