Королева Великобритании одобрила приостановку работы парламента

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября, сообщает ТАСС.

Из заявления Тайного совета, состоящего из приближенных монарха, следует, что Елизавета II формально согласилась с отсрочкой заседаний парламента, которая должна вступить в силу "не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября" и продлиться "до 14 октября 2019 года".

Борис Джонсон заявил о приостановке работы британского парламента до 14 октября "Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, и именно поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября", - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента до 14 октября. Глава правительства при этом отверг утверждение, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.-0-