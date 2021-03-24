Королева Великобритании стала прабабушкой в десятый раз

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой, сообщает ВВС.

Пресс-секретарь внучки Ее Величества Зары Тиндалл сообщил, что 21 марта у нее родился сын. Вес младенца составил 3,7 кг.

В Букингемском дворце отметили: королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости. "Они с нетерпением ждут встречи со своим правнуком, когда позволят обстоятельства", - добавил представитель.

Ребенок занимает 22-е место в очереди на престол.

Как сообщает ТАСС, в феврале ребенка родила другая внучка Елизаветы II - принцесса Евгения Йоркская. Летом этого года второй ребенок появится и в семье принца Гарри и его супруги Меган Маркл. В недавнем интервью американской телеведущей Опре Уинфри пара сообщила, что ждет дочь.-0-