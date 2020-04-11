Королева Великобритании второй раз за неделю обратилась к нации

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации перед Пасхой, сообщает Daily Mail.

В своем радиосообщении Елизавета II подчеркнула важность соблюдения карантина в пасхальные выходные. Она отметила, что в этом году религиозный праздник пройдет необычно из-за введенных ограничений.

"В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь по отдельности друг от друга, мы обеспечиваем безопасность других", - сказала королева Великобритании, добавив, что Пасха, тем не менее, не отменяется. "Пасха нам сейчас нужна как никогда", - добавила она.

Елизавета II также напомнила слушателям историю воскрешения Христа, после чего заявила: "Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет". Закончился свое выступление королева на позитивной ноте: "Пусть живое пламя надежды на Пасху будет постоянным проводником в нашем будущем".

Сегодняшнее радиообращение стало первым, которое монарх записала по поводу Пасхи за 68 лет своего пребывания на троне.-0-