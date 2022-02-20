Королева Великобритании заразилась коронавирусом

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус, у нее проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие симптомы простуды, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

"Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", - написала газета, ссылаясь на Букингемский дворец.

Елизавете II 95 лет.-0-