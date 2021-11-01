Королевство Тонга объявило локдаун в связи с первым случаем COVID-19

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Королевстве Тонга зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией, власти страны объявили общенациональный локдаун, сообщает интернет-издание Matangi Tonga.

Локдаун в стране для недопущения дальнейшего распространения инфекции будет действовать с 2 по 8 ноября. Отмечается, что COVID-19 может иметь разрушительные последствия для 100-тысячного населения Тонга.

На время локдауна в стране приостанавливается работа общественного транспорта, школ, заведений общественного питания. Работать будут лишь магазины с товарами первой необходимости и учреждения, необходимые для жизнеобеспечения граждан. В стране запрещаются любые общественные мероприятия. Комендантский час в ночное время будет действовать с 20.00 до 6.00, следить за его соблюдением обязуется полиция страны.

В Королевстве Тонга 29 октября официально зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. Инфекция была обнаружена у одного из 215 пассажиров самолета, прибывшего из Новой Зеландии.-0-