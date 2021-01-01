Королеву Дании вакцинировали от коронавируса

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Дании Маргрете II 1 января, вакцинировалась от коронавируса, сообщает DR.

80-летней королеве предложили вакцинироваться из-за того, что в ее возрасте коронавирус может вызывать осложнения.

В Дании в первую очередь вакцинируют жителей и персонал домов престарелых, вторые - люди старше 65 лет, которые получают дома помощь от соцслужб, третьи - люди в возрасте от 85 лет.

В датской королевской семье уже были случаи заражения коронавирусом - в середине декабря болел внук королевы принц Кристиан. У других членов семьи тесты оказались отрицательными.-0-