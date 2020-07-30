Короля Саудовской Аравии выписали из больницы

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда выписали из больницы в Эр-Рияде. Об этом, как передает саудовское информационное агентство SPA, сообщает королевский двор.

По данным агентства, монарху сделали операцию на желчном пузыре. Как ранее сообщалось, короля Сальмана госпитализировали для прохождения медицинского обследования. У 84-летнего правителя было диагностировано воспаление желчного пузыря.

Наследным принцем Саудовской Аравии является Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - сын короля Сальмана. Сейчас он занимает пост первого заместителя премьер-министра страны.-0-