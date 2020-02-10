Коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружен у украинца

10 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди пассажиров лайнера Diamond Princess, у которых обнаружен коронавирус 2019-nCoV, есть один украинец.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере возле берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии", - сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

На борту Diamond Princess, который стоит в порту Иокогамы, находятся около 3,7 тыс. человек из более чем 50 стран. Общее число заразившихся на лайнере сейчас составляет 70 человек. На судне введен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.-0-