Коронавирус COVID-19 впервые обнаружен у россиянки

17 февраля, Токио /БЕЛТА - ТАСС/. Японские врачи диагностировали новый коронавирус у гражданки РФ на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом сообщило посольство РФ в Японии.

"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19 коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - отметили в диппредставительстве.

Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

Ранее 17 февраля японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования новым вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454.-0-