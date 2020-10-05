Коронавирус диагностировали у пресс-секретаря Белого дома

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни диагностировали коронавирус. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте, сообщает ТАСС.

Кейли Макинэни сообщила, что в понедельник, 5 октября, результаты ее теста на COVID-19 оказались положительными: "Симптомов нет. Начну процесс карантина и продолжу работать удаленно".

Пресс-секретарь подчеркнула, что регулярно проверялась на наличие коронавирусной инфекции. После того как коронавирус выявили у помощницы президента США Хоуп Хикс, а потом и у самого главы государства, делала тест ежедневно.-0-