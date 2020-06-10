Коронавирус меняет потребительское поведение россиян: это может затормозить восстановление экономики

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный банк России опасается изменения привычек потребителей после коронавируса, что может негативно сказаться на сроках восстановления российской экономики. Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на обзор регулятора "О чем говорят тренды".

Ситуация не уникальна для России: потребители по всему миру выходят из карантина более пугливыми и бережливыми. Это будет тормозить восстановление и может вынудить правительства и центробанки продолжить "коронавирусную" раздачу денег, говорят аналитики.

"Изменение привычек потребителей меняет структуру экономики, временно снижая производственный потенциал. Рост неопределенности и вероятность возникновения второй волны коронавируса могут изменить и потребительские, и сберегательные предпочтения россиян", - указывает Центробанк.

Изменение предпочтений может привести к достаточно устойчивому изменению структуры и уровня потребительского спроса на среднесрочном горизонте. "Соответственно, многие отрасли столкнутся с устойчивым снижением спроса даже после того, как все ограничительные меры будут сняты, что приведет к неравномерному восстановлению активности", - заключают аналитики.

В целом, по мнению регулятора, пик снижения экономической активности в России пришелся на апрель, но дальнейшее восстановление будет небыстрым и продолжительным.

Кроме изменения потребительских привычек на медленное восстановление экономики России будут продолжать влиять вторичные эффекты ограничительных мер и остановки производств, слабый внешний спрос, в том числе из-за сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.-0-