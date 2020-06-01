Коронавирус мог появиться в Европе задолго до того, как о нем узнал весь мир

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус мог бродить по Европе задолго до того, как о нем узнал весь мир. К такому выводу пришел доктор Ив Коэн, заведующий отделением реанимации в парижской больнице имени Авиценны, сообщает Euronews .

Ив Коэн пересмотрел дела пациентов, которым еще в 2019 году поставили диагноз "пневмония" и чьи анализы были негативными на все известные тогда вирусы. В результате из 14 перепроверенных анализов один оказался положительным на COVID-19.

Пациентом с коронавирусом оказался 53-летний мужчина, поступивший 27 декабря. То есть еще до того, как Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о новом вирусе. В Европе это пока самый ранний медицински подтвержденный случай.

"Мы думали, что первый случай появился 24 января, а кризис разразился в конце февраля - марте, - заявил Ив Коэн. - Теперь видим, что это не так. Вирус, вероятно, активно распространялся еще в декабре, так что оценка скорости распространения увеличивается минимум на месяц".

Не исключено, что вирус появился в Европе даже раньше, чем о нем услышали в Китае. Так, врачи больницы в Кольмаре на востоке Франции опубликовали рентгеновские снимки легких одного из пациентов, сделанные в середине ноября. По их словам, на снимках видны типичные для COVID-19 аномалии.

Департамент Верхний Рейн, где находится Кольмар, оказался в итоге одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов Франции. Приняв во внимание новые данные, ученые говорят, что эпидемический порог там был превышен в конце января - за два месяца до изоляции страны.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.-0-