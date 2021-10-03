Коронавирус мутирует для более быстрого распространения по воздуху

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США в результате проведенных исследований выяснил, что коронавирус мутирует, чтобы быстрее и эффективнее заражать людей по воздуху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Специалисты сравнили альфа и дельта варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV2 и пришли к выводу, что коронавирус эволюционирует. Главная цель такой мутации - лучше приспособиться к передаче воздушно-капельным путем.

Ученые полагают, что вирус распространяется через капли, которые могут перемещаться на большие расстояния и оседать в легких, где SARS-CoV2 наиболее опасен. Это открытие наталкивает исследователей на мысль, что вскоре необходимо будет совершенствовать защитные маски.-0-