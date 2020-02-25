Коронавирус на Тенерифе: тысяча туристов в зоне карантина

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Тенерифе около тысячи человек были помещены в карантин после того, как у одного из туристов выявлены симптомы заражения коронавирусом COVID-19, сообщает итальянская газета La Repubblica.

По предварительным данным, заразившийся - итальянский турист. Почувствовав недомогание, мужчина сам обратился в местную больницу. Медики диагностировали у него коронавирус.

Отель, в котором проживал итальянец, закрыт на карантин. Постояльцам - а это около тысячи человек - запрещено покидать территорию отеля.

По последним данным, на севере Италии, где произошла вспышка коронавируса, инфицировано более 230 человек, 7 из них скончались.-0-