Коронавирус получил официальное название COVID-19

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Twitter-аккаунт ВОЗ.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По словам главы ВОЗ, которого цитирует Reuters, вакцина от нового коронавируса COVID-19 может быть готова через 18 месяцев.

"Поэтому сегодня нам нужно использовать все средства, чтобы противостоять вирусу", - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, которые были озвучены на брифинге, в Китае зарегистрировано более 42,7 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, более тысячи человек погибли из-за этого вируса. За пределами Китая случаи заражения есть в 24 странах - зарегистрировано 393 случая заболевания, один человек скончался.-0-