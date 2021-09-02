Коронавирус способен менять состав крови

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На наличие коронавируса могут указать результаты анализа крови. Так, признаками заболевания являются снижение гемоглобина и рост ферритина, сообщает "МИР 24".

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что вирус лишает организм железа. Но выявить это можно только после лабораторного анализа. При этом количество молекул ферритина растет, так как они пытаются "поймать" железо в крови.

Ученые пояснили, что гемоглобин доставляет кислород в ткани, а ферритин выступает как донор железа для нуждающихся в нем клеток. Оба соединения крайне важны для жизнедеятельности организма.-0-