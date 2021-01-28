Коронавирус удастся победить к 2022 году при условии доступности вакцин - генсек ООН

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человечеству удастся победить коронавирус к 2022 году при условии доступности вакцин. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

"Я надеюсь, что если вакцины станут повсеместно доступны для массового применения в этом году, то следующий год будет совсем другим, - отметил Антониу Гутерриш. - И если нам удастся избавиться от коронавируса, я надеюсь, мы сможем вернуться не к тому, что было, а к лучшему миру".

Генсек ООН надеется, что даже с учетом мутаций COVID-19 изобретенные вакцины будут эффективны. "Это демонстрирует важность того, чтобы вакцинировать всех как можно скорее", - сказал он.

Антониу Гутерриш полагает, что коронавирус может превратиться в сезонное заболевание, если и дальше будет распространяться в различных частях мира. "Если вирус будет распространяться, подобно пожару, в различных частях мира, мутации будут неизбежны, и в итоге мы можем прийти к ситуации, когда против COVID-19 каждый сезон придется разрабатывать новую вакцину, потому что он будет мутировать каждый год, как это происходит с гриппом", - сказал он.-0-