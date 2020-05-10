Коронавирус в мире: количество заразившихся увеличилось более чем на 61 тыс.

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, инфицированных коронавирусом в мире, возросло за сутки более чем на 61 тыс. Сейчас их больше 3,9 млн. Количество смертей увеличилось более чем на 8 тыс. и превысило 274 тыс., сообщила 10 мая Всемирная организация здравоохранения, передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 10 мая в мире были зарегистрированы 3 917 366 инфицированных и 274 361 умерший. Число заразившихся увеличилось за сутки на 61 578, а умерших - на 8 499. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 707 946 и 155 552 соответственно. За 24 часа число заразившихся возросло на 25 608, а умерших - на 1 319.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 655 378 человек, 98 723 умерли. По числу инфицированных (18 537) за сутки регион уступил Европе, но умерших (6 830) за последние 24 часа там больше.

На третьем месте в мире по числу заразившихся - Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 10 мая там выявлено 255 728 инфицированных и 8 878 смертей. За 24 часа число заболевших возросло на 9 706, умерли 130 человек.

А вот как выглядит ситуация в разрезе стран. Больше всего инфицированных в США - 1 245 775. Далее следуют Испания (223 578), Италия (218 268), Великобритания (215 264), Россия (209 688), Германия (169 218), Бразилия (145 328), Турция (137 115), Франция (137 008) и Иран (106 220). За минувшие сутки Бразилия поднялась на седьмую позицию с девятой, поменявшись местами с Францией.-0-