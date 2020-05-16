Коронавирус в мире: плюс 87 тыс. новых заразившихся за сутки

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, инфицированных новым коронавирусом в мире, увеличилось за сутки почти на 87 тыс., приблизившись к 4,43 млн. Количество смертей возросло почти на 5 тыс. и превысило 302 тыс., сообщила 16 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает ВОЗ, по состоянию на 11:00 16 мая в мире были зарегистрированы 4 425 485 инфицированных и 302 059 умерших. Это больше за сутки на 86 827 и 4 940 соответственно.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 1 909 483 (+45 015 за сутки). Количество умерших достигло 115 057 (+3 123 за сутки). В Европе зарегистрировано 1 848 445 заразившихся и 164 723 умерших. За минувшие сутки число инфицированных возросло на 22 150, а умерших - на 1 446.

Третью позицию в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. На 16 мая там выявлено 315 668 инфицированных, зафиксирован 9 701 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 10 479, умерли 143 человека.

Больше всего инфицированных в США - 1 382 362 человека. Далее следуют Россия (272 043), Великобритания (236 715), Испания (230 183), Италия (223 885), Бразилия (202 918), Германия (173 772), Турция (146 457), Франция (139 646) и Иран (116 635).-0-