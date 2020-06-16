Коронавирус в мире: прирост за сутки составил более 132 тыс. новых случаев

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 132 тыс., а количество смертей увеличилось почти на 4 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

По состоянию на 11:00 15 июня в мире зарегистрировано 7 823 289 заразившихся и 431 541 умерший. За сутки число новых случаев инфицирования увеличилось на 132 581, а смертей - на 3 911.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных – там всего заразились 3 781 538 (+ 69 770 за сутки). Количество умерших увеличилось на 2 596 - до 201 848. В Европе зафиксировано 2 416 920 заразившихся и 188 350 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 141, количество умерших - на 349.

Третью позицию в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 778 200, зафиксированы 17 077 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 19 649, умерли 437 человек.

Больше всего инфицированных в США - 2 057 838 человек. Далее следуют Бразилия (850 514), Россия (537 210), Индия (332 424), Великобритания (295 893), Испания (243 928), Италия (236 989), Перу (225 132), Иран (187 427) и Германия (186 461).-0-